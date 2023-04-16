الأولى في العالم.. طفلة أردنية تحقق خرقاً في أطفال الأنابيب

شهد الأردن، مؤخرًا، تسجيل ولادة طفلة في حالة طبية وعلمية نادرة، لتكون الأولى في العالم التي تأتي في ظروف خاصة بها.

ووُلدت الطفلة "مجدولين" بعد زواج دام 27 عامًا بين والديها، وحقق الطبيب الأردني هلال أبوغوش استشاري أول نسائية وتوليد أطفال الأنابيب بتلك الحالة خرقًا علميًا فريدًا.

وقال أبو غوش إن “عُمر الزوج 55 عامًا والزوجة 44 عامًا، ويعتبر عاملًا طبيًا فريدًا من نوعه، وإنجازًا أردنيًا بامتياز، إذ لا توجد أي حالة لإنجاب بعد 27 عامًا من الزواج دون متبرعين”.