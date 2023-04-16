الأولى في العالم.. طفلة أردنية تحقق خرقاً في أطفال الأنابيب
شهد الأردن، مؤخرًا، تسجيل ولادة طفلة في حالة طبية وعلمية نادرة، لتكون الأولى في العالم التي تأتي في ظروف خاصة بها.
ووُلدت الطفلة "مجدولين" بعد زواج دام 27 عامًا بين والديها، وحقق الطبيب الأردني هلال أبوغوش استشاري أول نسائية وتوليد أطفال الأنابيب بتلك الحالة خرقًا علميًا فريدًا.
وقال أبو غوش إن “عُمر الزوج 55 عامًا والزوجة 44 عامًا، ويعتبر عاملًا طبيًا فريدًا من نوعه، وإنجازًا أردنيًا بامتياز، إذ لا توجد أي حالة لإنجاب بعد 27 عامًا من الزواج دون متبرعين”.
وبين "أبو غوش" الذي تابع حالة الزوجين خطوة بخطوة، أن “هذا حدث عالمي، إذ لأول مرة في العالم زوجان ينجبان بعد زواج 27 عامًا، و15 محاولة لأطفال الأنابيب، ودون متبرعين”.
وأكد أبو غوش، فيما نقلته عنه صحيفة "الغد" الأردنية، أن “العامل النفسي والاجتماعي لعب دورًا مهمًا في إنجاح الولادة”.