في اليوم العالمي للكلى.. أعراض مبكرة تنذر بالمرض القاتل

وكشف الفريق أن نحو 30% من مرضى الاضطرابات الكلوية يكتشفون إصابتهم متأخرًا، مما يستدعي علاجهم باستخدام غسيل الكلى وفي أسوأ الحالات بإجراء عملية زراعة.

وأكد الأطباء إمكانية اكتشاف الإصابة بهذا المرض باكرًا، من خلال ظهور تورم في الساقين.

ونبهوا بضرورة استشارة طبيب مختص، عند الإصابة بتورم في الساقين والقدمين والذي يحدث عند احتباس السوائل في الأنسجة، فقد يكون ذلك علامة مبكرة للإصابة بمرض كلوي.

كما حذر الفريق الطبي من أن مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري، الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات في الكلى.

وبحسب الأطباء فإن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في انقباض الأوعية الدموية مما يجعلها عرضة للتلف وإصابة الكلى باضطراب وظيفي.