في اليوم العالمي للكلى.. أعراض مبكرة تنذر بالمرض القاتل
يحتفل العالم في 9 مارس من كل عام، باليوم العالمي للكلى، والذي يهدف إلى التوعية والوقاية من الأمراض الكلوية، والتي توصف بالقاتل الصامت.
وأصدر فريق من الأطباء في قسم طب الكلى بجامعة "كينج جورج" الطبية بالهند، مجموعة من النصائح للكشف باكرًا عن وجود خلل وظيفي في الكليتين، قبل تفاقم الإصابة وتتحول إلى قاتلة.
وكشف الفريق أن نحو 30% من مرضى الاضطرابات الكلوية يكتشفون إصابتهم متأخرًا، مما يستدعي علاجهم باستخدام غسيل الكلى وفي أسوأ الحالات بإجراء عملية زراعة.
وأكد الأطباء إمكانية اكتشاف الإصابة بهذا المرض باكرًا، من خلال ظهور تورم في الساقين.
ونبهوا بضرورة استشارة طبيب مختص، عند الإصابة بتورم في الساقين والقدمين والذي يحدث عند احتباس السوائل في الأنسجة، فقد يكون ذلك علامة مبكرة للإصابة بمرض كلوي.
كما حذر الفريق الطبي من أن مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري، الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات في الكلى.
وبحسب الأطباء فإن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في انقباض الأوعية الدموية مما يجعلها عرضة للتلف وإصابة الكلى باضطراب وظيفي.
كما يؤثر مرض السكري على الكلى من خلال إجهاد وظيفتها في التخلص من السكر الإضافي في الدم.
وأوضح الأطباء، أنه بإمكان مرضى ضغط الدم والسكري الوقاية من ذلك، بإجراء فحوصات دورية بسيطة في المستشفى.