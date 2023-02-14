كيف تؤثر مضادات الاكتئاب على الأسنان؟

وأشار الأطباء إلى أن 170 مريضًا من المشاركين في الدراسة كانوا يتناولون بعض أدوية مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية مثل سيتالوبرام وإسيتالوبرام وفلوكسيتين وفلوفوكسامين وباروكسيتين وسيرترالين.

وتعد جراحة زرع الأسنان هي عملية تُستبدل فيها جذور الأسنان التالفة أو المفقودة بدعامات معدنية شبيهة بالبراغي المعدنية، وتعد الجراحة فاشلة إذا سقطت الغرسة أو تحركت أو حدوث فقدان العظام أو الألم أو تشكل القيح.

وبناءً على ذلك، أشار الباحثون في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، إلى أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية قد تؤثر على إنتاج العظام أو انهيارها، حيث عادة ما يضع الجسم عظامًا جديدة مباشرة على سطح الغرسة، مما يجعلها آمنة وهذا لا يحدث مع مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية.

وقال الباحثون أيضًا إن هذه الأدوية يمكن أن تسبب صرير الأسنان، مما قد يضغط على الزرعات، كما يمكن لهذه الأدوية أن تغير مستويات الدوبامين الكيميائي في الدماغ، والذي يشارك في التحكم في العضلات.