الشمندر أفضل علاج طبيعي لخفض ضغط الدم



أوصى خبير طب بريطاني بالإكثار من تناول جذور الشمندر وأطعمة نباتية أخرى، لمساعدتها في خفض ضغط الدم المرتفع بشكل كبير.

وأشار تي جي ووترفول من مؤسسة "ايت هولي" الصحية في لندن، إلى أن ارتفاع ضغط الدم يشكل خطرا بالغا على الإنسان، لأنه يؤدي إلى نوبة قلبية أو جلطة دماغية، ويطلق عليه "القاتل الصامت" نظرا لأن أعراضه غير ظاهرة.

وأبلغ صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، أن هناك عدة عوامل تسهم في ارتفاع ضغط الدم بما فيها النظام الغذائي غير الصحي وخاصة الطعام الغني بالملح.

وقال: "هناك أيضا أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وخاصة الأطعمة النباتية الغنية بالنترات، فهي توفر مصدرا مهما لأكسيد النيتريك الذي يسهم في استرخاء العضلات الملساء المحيطة بالأوعية الدموية، وبالتالي زيادة تدفق الدم وتقليل ضغط الدم".

وأضاف الخبير: "في الواقع أظهر تحليل طبي حديث مبني على بحث سريري أن جذر الشمندر، وهو أغنى مصدر للنترات الغذائية يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم".

وأوضح ووترفول، أن جذر الشمندر يعتبر أكثر الأطعمة الغنية بالنترات، لكنه أوصى أيضا بتناول أطعمة نباتية أخرى تعتبر غنية بهذه المادة، بما فيها السبانخ والكرفس والخس والبقدونس والملفوف الصيني.

وتابع: "يجب عدم الخلط بين النترات الموجودة في الأطعمة النباتية والنترات المضافة إلى اللحوم المصنعة للحفاظ على اللحوم وتعزيز نكهتها وإضفاء اللون الوردي المرغوب".

ونبّه ووترفول إلى أنه في اللحوم المصنعة تتفاعل النتريتات مع الأمينات الموجودة في اللحوم أثناء المعالجة والتخزين والطهي لتكوين "النتروزامين" وهي مادة مسرطنة معروفة، مشيرا إلى أنها آلية يعتقد أنها تفسر ارتباط اللحوم المصنعة بسرطان القولون والمستقيم.

وقال:" في الأطعمة النباتية يتم تحويل الكثير من النترات إلى أكسيد النيتريك ما يعزز وظائف الأوعية الدموية ويقلل من ضغط الدم".

وأوضح الخبير أن هناك أطعمة أخرى تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وخاصة المأكولات الغنية بالبوتاسيوم، مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات والوجبات ذات الحبوب الكاملة.