تعرف على عدد الخطوات السحري للحفاظ على الوزن الصحي

أظهرت دراسة جديدة التأثير القوي للمشي على صحتنا، حيث يؤدي قطع 8600 خطوة يوميًا إلى منع زيادة الوزن لدى البالغين، بينما يمكن للبالغين الذين يعانون من زيادة الوزن بالفعل تقليل احتمالات إصابتهم بالسمنة بمقدار النصف عن طريق إضافة 2400 خطوة إضافية أي الوصول إلى 11000 خطوة يوميًا.

"يمكن للناس حقًا تقليل مخاطر السمنة عن طريق المشي أكثر" كما صرح مؤلف الدراسة الدكتور إيفان بريتين، الأستاذ المشارك في قسم طب القلب والأوعية الدموية في المركز الطبي في جامعة فاندربيلت في ناشفيل، حسب تقرير أورده موقع "سي إن إن".

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إذا استيقظت وتحركت لمدة 21.43 دقيقة كل يوم من أيام الأسبوع، فإنك تقلل من خطر الوفاة من جميع الأسباب بمقدار الثلث.

هذا وقد حللت الدراسة ما متوسطه أربع سنوات من النشاط والبيانات الصحية من أكثر من 6000 مشارك، وارتدى المشاركون في الدراسة- التي نُشرت يوم الإثنين- أجهزة تتبع للأنشطة لمدة 10 ساعات على الأقل يوميًا وسمحوا للباحثين بالوصول إلى سجلاتهم الصحية الإلكترونية على مدار عدة سنوات.

ووجدت الدراسة الجديدة أيضًا، فوائد رئيسة للأمراض والحالات المزمنة منها: "مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، والارتجاع المعدي المريئي حيث أظهرت الدراسة فوائد قصوى مع خطوات أعلى".

وقال بريتين: “كانت دراستنا بمتوسط ​​4 سنوات من المراقبة المستمرة للنشاط. لذلك، تمكنا من حساب مجمل النشاط بين وقت بدء المراقبة ووقت تشخيص المرض، وهي ميزة كبيرة لأننا لم يكن علينا وضع افتراضات حول النشاط بمرور الوقت، على عكس جميع الدراسات السابقة".

وتراوحت أعمار المشاركين في الدراسة من 41 إلى 67 وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم من 24.3، والذي يعتبر في نطاق الوزن الصحي، إلى 32.9، وهو ما يعتبر سمينًا.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمشون 4 أميال في اليوم - حوالي 8200 خطوة - أصبحوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

وقد خلصت الدراسة إلى فوائد شملت من يعانون من توقف التنفس أثناء النوم والارتجاع الحمضي واضطراب الاكتئاب الشديد: حيث يستجيب توقف التنفس أثناء النوم والارتجاع الحمضي جيدًا لفقدان الوزن، ما يقلل الضغط على الحلق والمعدة.

ووجدت الدراسة أيضًا، أن المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن انخفض لديهم خطر الإصابة بالسمنة بمقدار النصف عند زيادة خطواتهم إلى 11000 خطوة في اليوم. وبالتالي فإن "هذه الزيادة في عدد الخطوات أدت إلى انخفاض بنسبة 50% في معدل الإصابة التراكمي للسمنة في 5 سنوات".

ويؤكد الباحثون أن "إرفاق ما سبق مع تناول نظام غذائي نباتي أكثر مع النوم الكافي هي وصفتك السحرية لأنها (حسب وصفهم) ينبوع الشباب".