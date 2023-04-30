فوائد ومضار الصيحة الغذائية الجديدة "ووترتوك"

رغم الترويج لصيحة غذائية جديدة تعرف بـ "ووترتوك" أو ما معناه "وصفات المياه المنكهة" التي تعني بالمساهمة في الحفاظ على مستوى ترطيب الجسم، على أنها "صحية" لا سيما مع توصيفها بكونها خالية من السكر، أو قليلة السكر، أو خالية من السعرات الحرارية، لكن الحقيقة أن كثيرًا من تلك الوصفات الخاصة بالمياه المنكهة ليست مشروبات ترطيب صحية بالطريقة التي تبدو عليها.

واسم "ووترتوك" هو اسم مزيج بين كلمتي "ووتر" و"تيك توك"، كونها المنصة التي شهدت انطلاق الصيحة وانتشارها، ولعل المفاجأة أن بداية انتشار الصيحة كانت في إطار أنها دليل طبي لفئات معينة تحتاج للمساعدة بخصوص مقدار الماء الذي يجب أن تتناوله أثناء اتّباع نظام سوائل لمدة 5 أيام وقت العمليات الجراحية.