فوائد ومضار الصيحة الغذائية الجديدة "ووترتوك"
رغم الترويج لصيحة غذائية جديدة تعرف بـ "ووترتوك" أو ما معناه "وصفات المياه المنكهة" التي تعني بالمساهمة في الحفاظ على مستوى ترطيب الجسم، على أنها "صحية" لا سيما مع توصيفها بكونها خالية من السكر، أو قليلة السكر، أو خالية من السعرات الحرارية، لكن الحقيقة أن كثيرًا من تلك الوصفات الخاصة بالمياه المنكهة ليست مشروبات ترطيب صحية بالطريقة التي تبدو عليها.
واسم "ووترتوك" هو اسم مزيج بين كلمتي "ووتر" و"تيك توك"، كونها المنصة التي شهدت انطلاق الصيحة وانتشارها، ولعل المفاجأة أن بداية انتشار الصيحة كانت في إطار أنها دليل طبي لفئات معينة تحتاج للمساعدة بخصوص مقدار الماء الذي يجب أن تتناوله أثناء اتّباع نظام سوائل لمدة 5 أيام وقت العمليات الجراحية.
ويمكن لأي امرأة تنفيذ الوصفة بنفسها في المنزل بحيث تحصل من ورائها على أنواع مياه منكهة، وفي الفيديوهات المنتشرة على المنصة للصيحة، يقوم الأشخاص بملء أكواب بالماء، ثم يضيفون لها نكهات بكل شيء، بدءًا من الفواكه الطازجة ووصولًا لنكهات بعض أنواع الحلوى الشهيرة.
وقال الخبراء، إن البعض قد يضيف لتلك الوصفات سكريات أو سعرات غير مرغوب فيها، وهو ما قد يسهم بالتبعية في زيادة الوزن، إلى جانب أمور أخرى.
ومن فوائد هذه الصيحة، زيادة ترطيب الجسم على مدار اليوم، وإفادة مرضى السمنة الذين تكون أجسامهم بحاجة للسوائل قبل وبعد الجراحات، أما مخاطر صيحة "ووترتوك" أو المياه المنكهة، فرط الترطيب وسوء الحالة المزاجية وزيادة الوزن واضطرابات بالأكل، ومشاكل بالأسنان ومشاكل بالجهاز الهضمي.