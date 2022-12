دراسة: تناول أقل من 3 وجبات يوميا يرتبط بالوفاة المبكرة

في الوقت الذي أكدت فيه دراسات علمية سابقة، أن عدم تناول وجبة الفطور صباحا، له تأثير سلبي على صحة الإنسان، إذ يسبب الإرهاق ويراكم الدهون ويزيد فرصة الإصابة بالأمراض المزمنة، إلا أن دراسات تشير إلى أن تناول الوجبات الرئيسة بأوقات متقاربة (أقل من أربع ساعات ونصف الساعة بين الوجبة والأخرى) مرتبط بالوفاة المبكرة.

وأخيرًا، ربطت دراسة نشرتها "مجلة أكاديمية علوم التغذية" في الولايات المتحدة The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics، بين تخطي الوجبات الرئيسة والوفاة.

وسعت الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت "سلوكيات تناول الطعام" مثل "تكرار أو تخطي الوجبات الرئيسة" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

تفاصيل الدراسة

وشملت الدراسة أكثر من 24 ألف شخص بعمر الـ 40 عامًا أو أكثر، حيث تمت متابعة سلوكياتهم الغذائية كل 24 ساعة ولأكثر من 14 عاما، مع الكشف عن أسباب وفاة عدد منهم.

ماذا وجدت الدراسة؟