باحثون يطورون خوارزمية ذكاء اصطناعي لحساب العمر البيولوجي

صمم باحثون من الولايات المتحدة وهونغ كونغ، خوارزمية ذكاء اصطناعي تحسب العمر البيولوجي للشخص بناء على صحته النفسية والجسدية و16 مؤشرا للدم؛ منها مستويات الكولسترول وضغط الدم.

ويشير العمر الزمني إلى عدد الأعوام التي مرت على حياة الشخص، في حين يختلف عن العمر البيولوجي المرتبط بصحة الجسم، وعلى الرغم من مضي الزمن نفسه على شخصين، قد يكون أحدهما أصغر بيولوجيا من الآخر.

ويمكن قياس العمر البيولوجي بواسطة دراسة عوامل الصحة الجسدية؛ ومنها البكتيريا المعدية، ومؤشرات الالتهاب في الدم، ما يتيح للباحثين تحديد مدى تقدم الشخص في عمره البيولوجي بمعزل عن عمره الزمني.

ويسمح تحديد العمر البيولوجي بفهم أسباب تقدم بعض الأشخاص في العمر أسرع من غيرهم، وتحديد أساليب الحياة المسببة بتقدمهم سريعا في العمر.

ولكن الباحثين أغفلوا دراسة العوامل العاطفية والنفسية من حساباتهم سابقا، إلى أن كشفت دراسة في العام 2021، واستمرت لعقود عدة، عن ارتباط قوي بين الاضطرابات النفسية والأمراض الجسدية والموت.

ودفع ذلك الباحثين إلى إضافة العوامل النفسية إلى خوارزمية حساب العمر البيولوجي، واكتشف الباحثون أن أثر ضعف الصحة النفسية يفوق في بعض الأحيان الأمراض الجسدية والعادات السيئة مثل التدخين.

ودرب الباحثون خوارزمية الساعة البيولوجية على بيانات 5 آلاف شخص بالغ وسليم في الصين، تفوق أعمارهم 45 عاما، ثم اختبر الباحثون مجموعة بيانات أخرى لـ 7 آلاف شخص.

والساعة البيولوجية هي الأولى من نوعها التي توظف البيانات النفسية في حساب العمر البيولوجي.

وكشفت الدراسة عن أثر العوامل النفسية؛ مثل الشعور بالوحدة والحزن، على زيادة العمر البيولوجي بمقدار 1.65 عام.

وتجاوزت الدراسة الحدود الديموغرافية التي تتضمن جنس الأشخاص ومكان معيشتهم وحالتهم العاطفية وممارستهم للتدخين.

وتضمنت المشاعر المدروسة في قياس الصحة النفسية عند المشاركين، الوحدة وقلة التركيز وفقدان السعادة والأمل والشعور بالخوف والاكتئاب.

وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة "إيجينغ" العلمية، إلى أن الحفاظ على الصحة النفسية يمكن أن يكون علاجا للتقدم في العمر، بما يشبه العلاجات الفيزيائية؛ وفقا لموقع "ساينس آليرت".

وأظهرت الدراسة أن مرضى السرطان والقلب والكبد والرئة والمصابين بالجلطات، أطول عمرا من غيرهم بحوالي 1.5 عام، أي أقل من أثر الاضطرابات النفسية، في حين أدى التدخين إلى زيادة 1.25 من العمر.