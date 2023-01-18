عراقيات يلجأن إلى "الحلزون الأفريقي".. والهدف نضارة البشرة (صور)

في محله المتواضع في محافظة صلاح الدين العراقية، يقدم الشاب علي الربيعي، طرقًا جديدة للعناية بالبشرة، وتجميل وجوه النساء، لكنها بحاجة إلى قلب قوي.

الوافد الجديد إلى ناحية "بلد" المحافِظة، هو الحلزونات، التي ذاع صيتها مؤخرًا على أنها "مرهم حيوي وطبيعي للحصول على نضارة البشرة، واكتساب الجمال"، ما جعل الربيعي مقصدًا للكثير من نساء المدينة.

ويقول الربيعي خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إنه "يعمل في مجال بيع الأسماك منذ عدة سنوات، لكنه توجه مؤخرًا نحو بيع الحلزونات أيضًا، بسبب كثرة الأسئلة عنها"، ليستورد أول شحنة من "الحلزون الأفريقي" من مصر.