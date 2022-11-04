دراسة: إنزال الوزن للأسفل أفضل من رفعه لتقوية العضلات

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة "إيديث كوان" الأسترالية، عن فائدة انقباض العضلات في زيادة قوتها وحجمها، من خلال إنزال الأوزان للأسفل عوضا عن رفعها للأعلى.

وأشارت الدراسة إلى إمكانية تخفيض الوقت اللازم للتدريب في النادي الرياضي إلى النصف، مع الحصول على النتائج ذاتها.

وأكدت الدراسة أن الذين تدربوا على إنزال الأوزان للأسفل فقط، حصلوا على النتائج ذاتها مقارنة بمن مارسوا رفع وخفض الأوزان للأعلى والأسفل بالتناوب، على الرغم من تأدية ضعف عدد تكرارات التمرينات.

وقال الدكتور كين نوساكا، المشارك في الدراسة: "أظهرت الدراسة أن تمرينات إطالة العضلات أكثر أهمية لزيادة قوة وحجم العضلات، من كمية التمرينات".

وأضاف: "يمكن لتمرين إنزال الأوزان للأسفل بشكل يومي خمسة أيام في الأسبوع حتى لو كان لمدة 3 ثوان فقط في اليوم، أن يزيد قوة العضلات، في حين أن رفع الأثقال للأعلى أو حملها لا يحقق فائدة مشابهة".

وتابع: "تبين دراستنا أننا قادرون على مضاعفة كفاءتنا خلال الوقت الذي نقضيه في التمرين"، وفقا لموقع "ميديكال إكسبرس".

وفي حين يظن البعض أن رفع الأثقال يحقق أفضل النتائج، فإنه يساهم بمقدار ضئيل في آثار التدريب.

وأجرى الباحثون بالتعاون مع جامعات يابانية وبرازيلية، اختبارات على مجموعة من الأشخاص، من خلال أداء ثلاثة أنواع من تدريبات رفع الأثقال وقياس النتائج المترتبة عليها.

واستمر الاختبار خمسة أسابيع، مارست فيها المجموعات تمارين رفع وخفض الأثقال مرتين في الأسبوع.

ومارست المجموعة الأولى تمارين رفع الأثقال للأعلى، والمجموعة الثانية تمارين إنزالها للأسفل، أما المجموعة الثالثة فمارست تمارين رفع وخفض والأثقال بالتناوب.

وعلى الرغم من أداء المجموعة الثانية لنصف عدد التمرينات، فإنها حصلت على نتائج مشابهة للمجموعتين فضلا عن زيادة ثخانة العضلات لديهم.

وينصح نوساكا بأداء جميع التمارين في النادي الرياضي من خلال رفع الوزن باليدين ثم إنزاله بيد واحدة.

واقترح نوساكا تمرينا آخر يمكن أداؤه في المنزل دون الحاجة لأدوات النادي الرياضي، يعتمد على مد العضلات تدريجيا عشر مرات.

وأضاف نوساكا تمرينات أخرى في الدراسة المنشورة في مجلة "يوروبيان جورنال أوف أبلايد فيزيولوجي" العلمية، تتضمن الجلوس على كرسي ببطء بوضعية نصف قرفصاء خلال ثلاث ثوانٍ، أو الجلوس على الحافة الأمامية للكرسي والرجوع للخلف ببطء.