الصحة الإماراتية توصي بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب فيروس ماربورغ

أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات المسافرين بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية؛ بسبب انتشار فيروس ماربورغ، إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، حول الفيروس المسبب لحمى ماربورغ النزفية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس في نطاقه الجغرافي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت الوزارة إلى مراقبة الوضع الراهن في هذه الدول لمعرفة تطورات المرض ومدى خطورته على الصعيد العالمي.