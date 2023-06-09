دواء للسكري يقلص خطر الإصابة بكورونا طويلة الأمد بنسبة 40%

كشفت دراسة علمية نشرت، الجمعة، وجود دواء للسكري رخيص الثمن ومتوفر على نطاق واسع، قادر على تقليص نسبة الإصابة بكورونا طويل الأمد بنسبة 40%.

وقد تشكل نتائج هذه الدراسة علامة فارقة في مكافحة "كوفيد-19" طويل الأمد الذي لا يزال الغموض يحيط به ويطال بحسب منظمة الصحة العالمية واحداً من كل عشرة أشخاص أصيبوا بكورونا.

واختَبَرت تجربة من المرحلة الثالثة جرى التحكم بها من خلال عقار وهمي، دواءً يُسمى ميتفورمين وبات يشكّل بعدما ابتُكر أساساً من زهرة الليلك الفرنسية، العلاج الأكثر استخداماً في العالم لدى المُصابين بمرض السكري من النوع الثاني 2.

وميتفورمين معروف بأنه آمن وغير مكلف ومتوفر على نطاق واسع.

وشملت الدراسة التي نُشرت في مجلة "لانست إنفكشس ديزيسس" 1126 شخصاً يعانون زيادة في الوزن أو بدانة في الولايات المتحدة.