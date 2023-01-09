باحثون يحددون المنطقة المسؤولة عن تكوين الذكريات بالمخ

يُعد المخ من أكثر أعضاء الجسم غموضاً حتى الآن، حيث تعد عملية تكوين الذاكرة وحفظ المعلومات السريعة من أبرز خباياه التي لطالما حيرت العلماء.

لكن تمكن الباحثون من تحديد المنطقة المسؤولة عن تمكين المخ من تكوين الذكريات في القشرة الدماغية.