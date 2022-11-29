نصائح "بسيطة" لخفض مستوى الكوليسترول في الجسم

يعتقد كثيرون أن الكوليسترول نوع واحد، وأنه ضار في جميع الأحيان، لكن هذا الاعتقاد خاطئ بحسب ما يؤكده الأطباء المختصون.

ويقول أطباء إنه يوجد نوعان من الكوليسترول الأول هو HDL وهو البروتين الدهني الجيد عالي الكثافة، والآخر هو الـ LDL الذي يصنف على أنه ضار ومنخفض الكثافة.

ومن هنا، عرضت الدكتور "ميغان روسي" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية 6 طرق بسيطة للمحافظة على مستويات الكوليسترول في الدم.

حافظ على انتظام حركة أمعائك

يُستخدم الكوليسترول في تكوين الأحماض الصفراوية التي تعمل على تكسير الدهون في الطعام، فعندما تمر وجبتك عبر الأمعاء الدقيقة، يتم مزجها مع الأحماض الصفراوية، التي تمتصها الأمعاء لاحقا، ثم تعاد إلى الكبد ليكسرها.

فلو كنت مصابا بالإمساك، فإن هذه الأحماض الصفراوية الغنية بالكوليسترول ستبقى لفترة أطول في أمعائك، والتي بدورها ستمتصها، ما سيرفع مستويات الكوليسترول في جسمك.

ونصحت الدكتورة "ميغان" من يعانون من الإمساك، بشرب كميات وفيرة من الماء، وتناول 50 غراما من البرقوق المجفف وحبتين من فاكهة الكيوي بقشرتهما على مدار اليوم.

تناول الستيرولات والستانولات النباتية