إغلاق المعابر يحرم مرضى السرطان في غزة من تلقي العلاج

كان لدى دينا الضاني التي تعيش في قطاع غزة موعد مع طبيب‭‭ ‬‬الأورام في مستشفى بالقدس هذا الأسبوع، لكنها لم تتمكن من دخول إسرائيل بسبب إغلاق الحدود وسط قتال عنيف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

ودينا واحدة من 432 مريضاً بالسرطان لم يتمكنوا من تلقي العلاج منذ يوم الثلاثاء، حينما شنت إسرائيل هجمات على حركة "الجهاد الإسلامي"، وهو ما أدى إلى تصعيد العنف عبر الحدود.

وكان من المفترض أن يحدد الطبيب خلال الزيارة بمستشفى أوجوستا فيكتوريا في القدس نوع العلاج الإشعاعي الذي ستتلقاه.

وقالت دينا (40 عاماً): "قالولي إنه سيتم تأجيل الموعد، هل أنا مضطرة أنتظر كمان شهرين عشان آخد موعد جديد؟. المعبر حياة لأنه إحنا كمرضى علاجنا مش موجود إلا في الداخل، (المعبر) يا إما بده يعجل في علاجي يا إما بده يعجل في رحيلي".