5 وضعيات يوغا تعالج عسر الهضم في الشتاء ‎

من جهته ينصح معهد "يوغا" الهندي، بممارسة 5 وضعيات لليوغا، يمكنها أن تبقي الجسم نشيطاً وتحسن من عملية الهضم في فصل الشتاء، وهي كالتالي:

وضعية القوس

تعتبر هذه الوضعية سهلة وفعالة للغاية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغازات والجهاز الهضمي، لأنها تضغط على منطقة البطن، وبالتالي الحفاظ على صحة الأمعاء.

ووفق معهد "يوغا" فإن إبقاء الجسم في وضعية القوس لبضع ثوان، يساعد بفاعلية على تقوية عضلات البطن.

وضعية الطفل

للحصول على أفضل نتيجة مع هذه الوضعية، من الضروري أن تتم ممارستها مع أداء تمرين عملية التنفس "الشهيق والزفير" ببطء ولمدة ثماني مرات على الأقل، حيث من شأن ذلك أن يمنح عضلات الوركين والفخذين والظهر الراحة والاسترخاء.

وضعية الوقوف مع نصف منحنٍ

أما هذه الوضعية فهي من وضعيات اليوغا التقليدية التي يتم فيها ثني نصف الجسم العلوي إلى الأمام، فعند الثبات على هذه الوضعية لمدة دقيقة واحدة على الأقل، يمكنها أن تجدد من نشاط وتوازن الجسم والمساعدة في تخفيف آلام الظهر وعرق النسا، وكذلك تحسين القوة البدنية.

وضعية الكوبرا

تتم ممارسة هذه الوضعية من خلال تمديد البطن والصدر والكتفين، حيث تعمل على تقوية العمود الفقري وأوتار الركبة وعضلات الأرداف والظهر والصدر.

وضعية أبو الهول

تثني هذه الوضعية الظهر بلطف، حيث تعمل على تقوية العمود الفقري والأرداف، وتساعد على استرخاء عضلات الصدر والكتفين والبطن.

وينصح معهد "يوغا" بالثبات على وضعية أبو الهول عند ممارستها لمدة تصل إلى 5 دقائق، للحصول على أفضل نتيجة في التعامل مع الإجهاد وتخفيف توتر عضلات العمود الفقري والأرداف والظهر والصدر.