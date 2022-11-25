سويسرا.. أفضل دولة في العالم بـ"جودة الحياة" تعاني نقص الأدوية

أعلنت جمعية الصيادلة في سويسرا إن البلاد تعاني من نقص في الأدوية بسبب مشاكل سلاسل الإمداد المرتبطة بإجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في الصين والحرب الأوكرانية.

وقال إينيا مارتينلي من جمعية الصيادلة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية: "أكبر مشكلة نواجهها مع أدوية الأطفال، وخاصة أدوية خفض الحرارة".

وأضاف: "هناك أيضا نقص في أدوية ضغط الدم والأمراض النفسية والشلل الرعاش (مرض باركنسون)".

وقال رئيس جمعية الأطباء السويسرية لهيئة الإذاعة والتلفزيون إن هذا الوضع أدى في بعض الأحيان إلى إجبار الأطباء على شراء الأدوية من الخارج.

وتعد سويسرا أفضل دولة في العالم من حيث جودة الحياة في عام 2022 وفقا لمؤشر نومبيو.