عبارات عن شكل الجسم تقلل من شأن أجساد الآخرين
"بطني كبير"، "أنا سمين/ة"، "أريد أن أفقد وزني الزائد"، كلها عبارات نرددها بشكل متواصل أمام الأصدقاء والأقارب والعائلة، ولكن هل تعلم أن تعليقاتنا على أجسادنا تقلل من احترام الآخرين لشكل أجسامهم؟
بهذا الخصوص، تقول شرين بهرامي، أخصائية الزواج والأسرة في سان فرانسيسكو: "التشهير بالجسد متجذر في محادثاتنا اليومية مع الآخرين، ومن الصعب التملص منه".
وأضافت: "كثيرا ما ننتقد أجسادنا أمام الآخرين، وننتظر منهم انتقاد أجسامهم كذلك لنشعر بالرضا".
وبهذا الخصوص، يقول الخبراء النفسيون إن التعليقات والنقد السلبي والنكات المرتجلة عن الجسد "أمر مؤذٍ"، وله تأثير "سلبي" على المدى البعيد.
ومن هنا، طرحوا بعض العبارات التي يستخدمها معظمنا والتي تتناول صورة الجسد بطريقة "سلبية" ومدى تأثيرها علينا وعلى الآخرين، كما قدموا بعض الاقتراحات لاستبدالها.
"أشعر أنني سمين/ة"
تقول كارولين بيركهولدر، اختصاصية اضطرابات الأكل، إن السمنة ليست "سيئة" بطبيعتها، لكن عبارات مثل هذه تدل على أنها كذلك.
فبدلاً من توبيخ جسدك، حدد مشاعرك الدقيقة التي تحس بها في الوقت الحالي، فربما تشعر بعدم الراحة أو عدم الأمان أو القلق أوالانتفاخ أو أي شيء آخر.
"أنت لست سمينًا، أنت جميل!"
تقول بهرامي: "تشير هذه العبارة إلى أن السمنة تتعارض مع الجمال" وبالتالي تعتبر هذه إساءة للأجسام الأكبر حجما؛ من خلال التأكيد على أن هناك أنواعًا معينة من الأجسام هي فقط الجميلة، والأجسام الأخرى ليست كذلك.
ويؤكد الخبراء أنه من الممكن أن تكون سمينًا وجميلًا لأن الأمرين مختلفان للغاية؛ فكمية الدهون في جسم الإنسان موضوعية وقابلة للقياس، بينما الجمال ذوق شخصي، ويختلف إدراك كل شخص له.
ويقترح الخبراء أن تقول بدلاً من ذلك "أعتقد أنك جميل/ة ".
"تبدو رائعا! هل فقدت وزنا؟"
ربط خسارة الوزن بالمظهر الرائع أمر سيئ للغاية، بحسب ما تؤكده الدراسات.
ويقول الخبراء إن هذا الشخص الذي مدحته على خسارة وزنه، قد يكون يعاني من اضطراب في الأكل، أو مرض ما، أو ضغوط شديدة حدت من شهيته.
وحتى لو فقد الوزن عن قصد، فإن ربط الوزن بـ "المظهر المذهل" ضار جدا، لأنه يشير إلى أن النحافة أفضل من الامتلاء".
وفي هذه الحالة، من الأفضل عدم التعليق على وزن أو حجم جسم أي شخص على الإطلاق.
"بمجرد استقرار الأمور، سينخفض وزنك"
تقول أليكسيس كوناسون، أخصائية علم النفس واختصاصية اضطرابات الأكل إن هذه العبارة شائعة في مجالها؛ فكثيرًا ما نسمع المعالجين يخبرون المرضى أنه بمجرد شفائهم من الصدمة، فإن أجسامهم ستتخلص من الوزن الزائد بشكل طبيعي".
"هذا يعني أن الأجسام الممتلئة هي نتيجة صدمة أو مرض نفسي، وبمجرد زوال الصدمة ستعود الأجساد رشيقة".
وينصح الخبراء بإبقاء الوزن وحجم الجسم بعيدين عن محادثات المعالجين مع المرضى، فمن "غير الأخلاقي" أن يقطع المعالج وعدا على المريض بإنقاص وزنه، وتحويل حجم جسمه إلى هدف علاجي".