عبارات عن شكل الجسم تقلل من شأن أجساد الآخرين

"بطني كبير"، "أنا سمين/ة"، "أريد أن أفقد وزني الزائد"، كلها عبارات نرددها بشكل متواصل أمام الأصدقاء والأقارب والعائلة، ولكن هل تعلم أن تعليقاتنا على أجسادنا تقلل من احترام الآخرين لشكل أجسامهم؟

بهذا الخصوص، تقول شرين بهرامي، أخصائية الزواج والأسرة في سان فرانسيسكو: "التشهير بالجسد متجذر في محادثاتنا اليومية مع الآخرين، ومن الصعب التملص منه".

وأضافت: "كثيرا ما ننتقد أجسادنا أمام الآخرين، وننتظر منهم انتقاد أجسامهم كذلك لنشعر بالرضا".

وبهذا الخصوص، يقول الخبراء النفسيون إن التعليقات والنقد السلبي والنكات المرتجلة عن الجسد "أمر مؤذٍ"، وله تأثير "سلبي" على المدى البعيد.

ومن هنا، طرحوا بعض العبارات التي يستخدمها معظمنا والتي تتناول صورة الجسد بطريقة "سلبية" ومدى تأثيرها علينا وعلى الآخرين، كما قدموا بعض الاقتراحات لاستبدالها.

"أشعر أنني سمين/ة"

تقول كارولين بيركهولدر، اختصاصية اضطرابات الأكل، إن السمنة ليست "سيئة" بطبيعتها، لكن عبارات مثل هذه تدل على أنها كذلك.

فبدلاً من توبيخ جسدك، حدد مشاعرك الدقيقة التي تحس بها في الوقت الحالي، فربما تشعر بعدم الراحة أو عدم الأمان أو القلق أوالانتفاخ أو أي شيء آخر.

"أنت لست سمينًا، أنت جميل!"