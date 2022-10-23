7 أشياء تجعل المرأة جميلة حقًا

يبدو أن الأفكار الشائعة المتصلة بجمال المرأة في هذه الأيام تربك العديد من النساء حول ماهية الجمال حقًا.

لا علاقة للجمال بالمكياج أو الملابس أو بحجم الفستان، الجمال ليس شيئًا تمتلكه أو تحققه، إنه شيء يجب أن تكونه جوهريًا بكامل كيانك.

هناك سبعة أشياء تجعل المرأة جميلة حقًا وهذا ما تناوله تقرير نشره يوم السبت موقع spritsciencemetaphysiques حسب آراء علماء النفس والاجتماع:

1. التعاطف

أن تحمل مشاعر نحو الآخرين وأن تشعر بالتعاطف والرفق نحوهم سمات جذابة حقًا يتمتع بها الأشخاص الجميلون بشكل عام.

التعاطف مع الآخرين شيء جميل جدا. سواء كان في شكل مساعدة الآخرين، أو دعمًا للبيئة، أو حقوق الحيوان، أو أي شيء آخر فإن التعاطف يحتل مكانة مرموقة في القائمة لكونه شعور جميل، ويلاحظ الآخرون ذلك بالتأكيد.

الجاذبية الجسدية سطحية، أما الرفق فهو يمس الناس بعمق. إن المرأة أو الرجل الذي يعرف كيف يمنح الحب وكيف يتلقاه مرغوب أكثر بكثير ممن لا يعرفون كيف يمنحون هذا الحب.

2. المقاومة

لا شك أن مسايرة التيار في عالم ديناميكي للغاية ليس بالأمر السهل دائمًا. القدرة على التعافي من التغيرات الحياتية سمة قوية وجذابة. فمن يملك هذه القدرة فهو النوع الذي يمكن أن يجعل الآخرين يشعرون معه بالأمان.

غالبًا ما يستسلم الناس للظروف عندما يواجهون صعوبات في العلاقات ومشاكل أخرى. المقاومة صفة جذابة للغاية. إنها تظهر أنه يمكنك التكيف مع التغيير، وأنك قادرة على إدارة أي شيء يعترض طريقك.

3. حب الآخرين

أن تكوني قادرة على حب الآخرين سيميّزك عن أولئك الذين لا يملكون القدرة على حب الآخرين. حب الناس أو الحيوانات أو البيئات سيجعلك جذابة لا محالة. وحبك لذاتك مهم أيضًا حتى تحبي الآخرين.

4. الحساسية

الحساسية تعني أن تعرفي متى يتأذى الآخرون، وأن تكوني قادرة على الإحساس بالانفعالات لأنك حساسة وجد جذابة. فإذا لم تكوني حساسة لمشاعرك أو لمشاعر مَن حولك فإن الآخرين سيكونون أقل انجذابًا إليك. الأشخاص الحساسون جميلون بجوهرهم لأنهم دومًا يشعرون بشيء ما في داخلهم.

5. الالتزام

الشخص الملتزم نحو عائلته أو أصدقائه أو هواياته أو قضية ما سيكون حتمًا جذابًا للغاية، ولا يحتاج إلى أي لون من المكياج. الالتزام تجاه شخص بعينه أو إزاء قضية ما يجعلك جاذبة للآخرين. سيعرفون أنه يمكنك الالتزام تجاه شخص ما أو شيء ما، وسوف يثمّنون هذه الصفة.

6. الذكاء

الذكاء جذاب دائمًا وفي كل الأحوال. الجميع يتقدمون في السن وفي النهاية تتلاشى جاذبيتهم جسديًا. أما الأذكياء سيظلون جذابين دومًا. المعرفة هي القوة وهذه القوة هي التي تجذب الآخرين.

7. الطاقة

لا شك أن وجود طاقة إيجابية يؤثر بشكل كبير على الآخرين. ولا شك أيضًا أن الطاقة السلبية سيكون لها تأثيرها أيضًا، لكن بطريقة عكسية. إذ يؤثر السلوك الإيجابي بشكل إيجابي على الجميع من حولك ويجعلك شخصًا جذابًا.

على المرأة أن تكف عن التذمر والشكوى وأن تحاول الاستفادة من الطاقة الجيدة التي تحيط بها وتملؤها. ستكون جذابة على الفور، وستجعل طاقتها الآخرين من حولها يشعرون بالراحة بوجودها.