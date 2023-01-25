إغلاق كامل في عاصمة كوريا الشمالية بسبب مرض تنفسي

بعد ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي، أمرت السلطات في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء بفرض إغلاق كامل لمدة 5 أيام في العاصمة، حسب ما ذكر موقع "إن.كيه نيوز" ومقره العاصمة الكورية الجنوبية سيئول ، نقلًا عن إخطار حكومي.

وأوضح الموقع أن سكان بيونغيانغ يخزنون السلع على ما يبدو تحسبًا لإجراءات أكثر صرامة. لكن ليس واضحًا ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية فرضت بالفعل إغلاقات جديدة.

وجاء في أمر الإغلاق، أن السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد، ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.