إغلاق كامل في عاصمة كوريا الشمالية بسبب مرض تنفسي
بعد ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي، أمرت السلطات في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء بفرض إغلاق كامل لمدة 5 أيام في العاصمة، حسب ما ذكر موقع "إن.كيه نيوز" ومقره العاصمة الكورية الجنوبية سيئول ، نقلًا عن إخطار حكومي.
وأوضح الموقع أن سكان بيونغيانغ يخزنون السلع على ما يبدو تحسبًا لإجراءات أكثر صرامة. لكن ليس واضحًا ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية فرضت بالفعل إغلاقات جديدة.
وجاء في أمر الإغلاق، أن السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد، ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أمس الثلاثاء، إن مدينة كايسونغ القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية كثفت من الحملات الشعبية "حتى يلتزم جميع العاملين بقواعد مكافحة الوباء طواعية في عملهم وحياتهم".
وكانت كوريا الشمالية اعترفت بأول تفش لفيروس كورونا العام الماضي، لكنها أعلنت في أغسطس "انتصارها على الجائحة"، ولم تؤكد بيونغيانغ عدد المصابين بالفيروس، لشح المستلزمات الخاصة بإجراء فحوصات على مستوى البلاد فيما يبدو.
لكنها أفصحت عن عدد ممن "يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة"، والذي ارتفع إلى 4.77 مليون شخص من بين سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليونًا.
ولم تعلن كوريا الشمالية عن حالات من هذا القبيل منذ الـ29 من يوليو.