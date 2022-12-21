أوروبا تشهد موجة إنفلونزا الطيور "الأكثر تدميرا" في تاريخها

وقالت "الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية" إن "الحصيلة لا تشمل عمليات الإعدام الوقائية للدجاج والبطّ والديك الرومي التي نفذت بالتزامن مع تفشي الفيروس".

وأضافت أنه "لأول مرة" لم يكن هناك فصل واضح بين موجتين وبائيتين، إذ لم تتم السيطرة على الفيروس في الصيف.

وكان الوباء في هذا الخريف أكثر ضراوة من العام الماضي، فقد زاد عدد المزارع المتضررة بنسبة 35%.

ورُصد الفيروس أكثر من 600 مرة لدى طيور برية، لا سيما البطّ والبجع، ويقدر التقرير أن ذلك ساهم ربما في انتشار الفيروس بين المزارع.

وتدرس السلطات الصحية إمكانية استخدام التطعيمات لوقف انتشار الفيروس.

من جهته، قال "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها" إن "مخاطر الإصابة لدى البشر منخفضة، ومن منخفضة إلى متوسطة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون على اتصال بالطيور والدواجن".