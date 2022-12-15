تعدد المهام ضار بانتباهنا وتركيزنا.. فماذا يفعل لأدمغتنا؟

يكشف طبيب الأعصاب الدكتور فاي بيجيتي الآلية لعملية تعدد المهام بقوله: "عندما نعتقد أننا نقوم بمهام متعددة فإننا في الواقع نحول انتباهنا من مهمة إلى أخرى بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى نتائج أقل فاعلية بدلًا من الأداء العالي".

تعدد المهام مرهق ذهنيًا

يحذر بيجتي بقوله: "بدلاً من أن يكون تعدد المهام منتجًا، فإن تعدد المهام يؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية وفي الواقع يقلل كفاءتنا كثيرًا، فبالإضافة إلى انخفاض الكفاءة، يتطلب الأمر مزيدًا من الجهد للتبديل المستمر للانتباه أكثر مما تتطلبه عملية إكمال المهام بالتتابع، وبالتالي يزيد الحمل على ذاكرتنا العاملة، وهذا الحمل المعرفي الإضافي مرهق ذهنيًا للغاية".

أنت لست جيدًا في تعدد المهام

تقوم الكثير من الأبحاث بدراسة تعدد المهام، وهناك اتفاق عالمي عمليًا على أنها عملية غير فعالة لأدمغتنا، حيث تظهر الأبحاث أن تصور القدرة على تعدد المهام مبالغ فيه للغاية، حيث قدّر العدد الأكبر من المشاركين أن قدرتهم على تعدد المهام كانت أعلى من المتوسط، وهو أمر غير صحيح.

وبالتالي، يشير هذا إلى أن لدينا تصورًا مبالغًا فيه عن قدرتنا على القيام بمهام متعددة. صحيح أننا جيدون، لكن ليس كما نعتقد".