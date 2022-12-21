الصحة العالمية تبدي "قلقها" حيال وضع كورونا في الصين

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ حيال موجة الإصابات غير المسبوقة بكوفيد-19 في الصين، طالبا من بكين معلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

وقال غيبرييسوس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين".