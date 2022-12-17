باحثون يكتشفون "معادن سامة" في الشوكولاتة الداكنة

أفاد تقرير حديث بأن ألواح الشوكولاتة الداكنة تحتوي على معادن سامة مرتبطة بمجموعة من المشاكل الصحية، رغم أنها غالبًا ما توصف بأنها "البديل الصحي" للأنواع العادية.

وكشفت اختبارات أجريت على 28 لوح شوكولاتة داكنة من صنع علامات تجارية شهيرة، بما في ذلك "Hershey's" و"Lindt" و"Tony's Chocolonely"، أن جميعها كانت إيجابية للرصاص والكادميوم.

وتم ربط المعادن الثقيلة بمشاكل الرئة ومشاكل الذاكرة والسرطان وحتى الموت المبكر.

لكن الخبراء يقولون إنه سيتعين عليك تناول أكثر من لوح شوكولاتة كامل الحجم يوميًا لملاحظة أي تأثير.