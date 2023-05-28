دراسة: التوت يحسن الذاكرة ويكافح الشيخوخة

خلصت دراسة حديثة صادرة عن King’s College London و University of Reading، إلى أن تناول حفنة من التوت البري يوميًّا لمدة ثلاثة أشهر يعمل على تحسين الذاكرة ووظائف المخ وخفض ضغط الدم.

وقالت سينثيا كينيون، العالمة الرائدة في مجال مكافحة الشيخوخة والأستاذ الفخري للكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، إن "التوت الأزرق هو المفتاح لدرء أضرار الشيخوخة من خلال الحفاظ على الوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ، ومحاربة تلف الحمض النووي وأمراض القلب لدى كبار السن، وحتى إطالة العمر"، مضيفة أن "التوت الأزرق هو أحد الأغذية التي يتناولها المليارديرات في سعيهم للصحة والشباب".

وتظهر النتائج الجديدة المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن "تناول التوت البري الأزرق الذي يحتوي على مادة الفلافونويد المفيدة يمكن أن يساعد في تقليل ضعف قوة العضلات والتعب لدى كبار السن".