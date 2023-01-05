رغم "سمعتها السيئة".. 6 أنواع فواكه يجب ألا تتوقف عن تناولها

يتجنب الكثيرون أنواعًا معينة من الفواكه خوفًا على أهدافهم الصحية، فسواء كنت ترغب في إنقاص وزنك أو مراقبة مستويات السكر في الدم ستتجنب قائمة الفواكه السكرية" المحظورة " لما لها من سمعة سيئة لاحتوائها على نسب عالية من السكر.

ويشرح تقرير من "إيتينغ ويل" أسباب ضرورة استهلاك هذه الفواكه، وأولها:

البطيخ الغني باللايكوبين

يتجنبه الكثيرون لنسبة السكرالعالية جدًّا ولكن لهذا النوع من الفاكهة اللذيذة فوائد لا غنى عنها، فهو غني بمضادات الأكسدة، مثل: اللايكوبين الذي يعطي البطيخ اللون الأحمر الوردي. والجسم لا يستطيع صنع اللايكوبين بمفرده وبالتالي يحصل عليه من الاستهلاك الخارجي.

ووفقًا لمقال نُشر عام 2020 في Nutrients، يعد اللايكوبين أحد أقوى العناصر الغذائية المضادة للالتهابات التي توفر الحماية من الأمراض بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. كما إن كوبًا واحدًا من البطيخ المقطع يقدِّم نصف كوب من الماء.