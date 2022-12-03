المُحليات منخفضة السعرات الحرارية.. هل تسبب السرطان؟

المحليات الصناعية آمنة؟

ورغم كون بدائل السكر منخفضة السعرات الحرارية، إلا أن تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2022 أشار إلى أنه لا يمكن استخدام المُحليات غير السكرية للتحكم في الوزن أو تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

وكشف العديد من الدراسات الحديثة وجود علاقة بين استهلاك المُحليات والسمنة والسكري والمتلازمة الاستقلابية، دون معرفة الأسباب الدقيقة لذلك.

بينما أظهرت الأبحاث التي تناولت العلاقة بين استخدام المُحليات وخطر الإصابة بالسرطان نتائج مناقضة.

أما المُحليات منخفضة السعرات الحرارية المعتمدة حاليًا للاستخدام في الأطعمة في الولايات المتحدة وأوروبا هي (ستيفيا، أسيسولفام- K، الأسبارتام، النيوتام، السكرين والسكرالوز).