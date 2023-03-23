بدقة 80%.. طريقة جديدة تمكن الآباء من اختيار جنس الجنين

ومع ذلك، وجد الباحثون طريقة مختلفة، تتخطى الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في التخلص من الأجنة، إذ ابتكروا وسيلة لفصل واختيار الحيوانات المنوية قبل عملية التخصيب.

وبهذه الطريقة يمكن تحديد جنس الأجنة، قبل تكوينها بناءً على ما إذا كان الحيوان المنوي يحتوي على كروموسوم X (يصنع أنثى) أو كروموسوم Y (يصنع ذكرًا)، باستخدام مقاييس الكثافة.

وبعد إجراء الدراسة التي شملت أكثر من 1300 من الأزواج المشاركين، اكتشف الباحثون أن الحيوانات المنوية التي تحتوي على كروموسوم X أثقل قليلاً من الحيوانات المنوية التي تحتوي على كروموسوم Y.