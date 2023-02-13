تقنية ثورية تستخدم الموجات الصوتية لكشف الإصابة بالزهايمر

طور باحثون تقنية ثورية تعتمد على الموجات الصوتية المركزة، تساعد بشكل ناجع في الكشف عن الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، مثل الزهايمر، عبر تحليل بسيط لعينة الدم.

وتم تجربة هذه التقنية التي طورها باحثون بجامعة واشنطن في سانت لويس، على الفئران، بحسب ما أورده موقع "ميديا جادجيت".

وتعتمد هذه التقنية على تحرير أو إخراج البروتينات السامة المتراكمة في الدماغ التي يصعب الوصول إليها التي تعيق التواصل بين شبكات الخلايا العصبية في المخ؛ ما يُسبب الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية.

وركز الباحثون تجاربهم على بروتين تاو الذي يؤدي دوراً بالغ الأهمية داخل خلايا الدماغ، إذ يساعد في استقرار البنى الهيكلية الخلوية (البروتينية) التي تسمح بنقل المواد المختلفة إلى حيث يجب أن تكون، كذلك يحافظ عليها.