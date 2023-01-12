دمج التقنية بالخلايا الحية قد يمثل ثورة في علاج الزهايمر وفقدان الذاكرة

وتمكن الباحثون من ترميز المعلومات في غشاء الخلية دون أي بروتينات أو جزيئات حيوية، ليصبح بذلك أول بنية نانوية من نوعها قادرة على حفظ الذاكرة بما يطابق عمل الدماغ البشري.

وقال العالِم بات كوليير، المشارك في البحث: "في الدماغ البشري يرتبط استخدام المنطق والذاكرة، ولكنهما في الحواسيب الحديثة وبشكل خاص الفائقة منها ينفصلان"، وفقًا لموقع "تك إكسبلور".

وأوضحت الدراسة أن الدمج بين المنطق والذاكرة في الحواسيب يمكن أن يواكب تقدم قواعد البيانات وزيادة تعقيدها مع تطور إنترنت الأشياء وربطها للأجهزة في المنزل والعمل.