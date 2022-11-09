بعد مرض يحيى بيازي.. ما التصلب اللويحي؟ ومَن أصيب به؟

كشف الفنان السوري يحيى بيازي في لقاء مباشر له مع زميله وائل شرف، عن تشخيصه بمرض التصلب اللويحي أو ما يطلق عليه اسم "التصلب المتعدد"؛ ما سلط الضوء على مرض التصلب والشخصيات الفنية التي أصيبت به.

وظهر بيازي في البث متعبا يتكلم ببطء شديد، موجها كلمات الشكر لزميله وائل شرف، باعتبار أنه الوحيد الذي سأل عنه وواساه في مرضه.

ما هو مرض التصلب اللويحي؟

يعد من أمراض المناعة الذاتية التي تضرب الخلايا العصبية في جسم الإنسان، فهو التهاب ينتج عن تلف الغشاء العازل للعصبونات في الدماغ والحبل الشوكي.

وفي بداية المرض، يبدأ الجهاز المناعي بمهاجمة الغشاء المحيط بالأعصاب، والذي من شأنه حمايتها، هذا التآكل يؤثر على عملية الاتصال بين الدماغ وأعضاء الجسم، ولاحقا تصاب الأعصاب نفسها بضرر غير قابل للإصلاح.

ما أعراض التصلب اللويحي؟

أعراض متنوعة تختلف من مريض إلى آخر، لكن أبرزها:

-الشعور بخدر أو ضعف في الأطراف (قد يظهر في جهة واحدة من الجسم).

-أوجاع وحكة شديدة في جميع أنحاء الجسم.

-ضعف الرؤية أو انعدامها في إحدى العينين.

-تعب، دوار، ورعاش.

يقول الأطباء إن الأعراض قد تظهر لأيام، وتختفي لأشهر وتعود للظهور مرة أخرى، لهذا لا يتم تشخيص المرض فورا في العديد من الحالات.

ما سبب الإصابة بالتصلب اللويحي؟

لم يستطع العلماء التوصل لعنصر واضح يرفع نسب الإصابة بهذا المرض، لكنهم أشاروا إلى أن عوامل وراثية وبيئية قد تكون السبب وراء الإصابة به، وأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض من الرجال.

ويقول الخبراء أيضا، إن الإصابة بفيروس "إبشتاين ابر" قد تتطور لتصبح "تصلبا لويحيا"، كما إن السكري من النوع الأول وأمراض الغدة الدرقية قد يزيدان من نسبة حدوثه.