بريطانيا: أخطاء في مختبر لتحاليل كورونا ربما تسببت في وفاة 20 شخصا

قالت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في إنجلترا، إن أخطاء في مختبر تحاليل ربما تكون قد تسببت في وفاة 20 شخصا بعدما أدت إلى ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات "كوفيد-19" الإيجابية.

ولدى بريطانيا واحد من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم، إذ توفي أكثر من 177 ألف شخص منذ بداية الجائحة عام 2020.