ما الجديد في علاقة الفصام بـ"الدوبامين"؟

كما أنهم يعانون أعراضا إيجابية مثل الهلوسة والأوهام، وأخرى سلبية مثل المشاعر الباهتة، وقلة الدافع، والانسحاب الاجتماعي.

ويمكن للأدوية المتاحة حاليًا التحكم في بعض أعراض الفصام الإيجابية.

عقار جديد

في المقابل أعلنت شركة ”Karuna Therapeutics“ عن استكمال المرحلة الثالثة من التجربة السريرية التي تختبر دواءً جديدًا يسمى ”KarXT“؛ يمكنه علاج الأعراض الإيجابية والسلبية لمرض الفصام، ما يشكل تقدمًا كبيرًا في مواجهة مشكلة أحبطت الأطباء لعقود.

وقال روبرت ماكوتشون، الطبيب النفسي وعالم الأعصاب بجامعة ”أكسفورد“: ”إن العقار يعد خطوة واعدة إلى الأمام، وهو من أوائل الأدوية التي تتميز بآلية عمل جديدة، وقد أظهر نتائج ممتازة في التجارب السريرية“.

وأضاف ماكوتشون: ”بالرغم من تثبيط الدواء لمستقبلات الموسكارين في الجسم، إلا أن بعض المرضى ما زالوا يعانون من آثار جانبية ضارة مثل القيء والدوخة والإسهال، ولكن تبقى هذه التأثيرات خفيفة إلى معتدلة، بالمقارنة مع مضادات الذهان التقليدية“.