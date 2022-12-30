الهند تُوقف الإنتاج بمصنع لأدوية السعال بعد وفاة أطفال في أوزبكستان

وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ مانادفيا، إنه "جرى وقف الإنتاج في نويدا وهي الوحدة التابعة لشركة ماريون بيوتك خارج دلهي".

وكتب الوزير على "تويتر"، اليوم الجمعة: "توقفت جميع أنشطة التصنيع في وحدة نويدا التابعة لماريون بايوتيك، الليلة الماضية، بينما يجري المزيد من التحقيق".

وقالت أوزبكستان، هذا الأسبوع، إن 18 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم في مدينة سمرقند، جنوب شرق البلاد، بعد تناول شراب "دوك-1 ماكس" من إنتاج شركة "ماريون بايوتيك".