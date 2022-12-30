الهند تُوقف الإنتاج بمصنع لأدوية السعال بعد وفاة أطفال في أوزبكستان

الهند تُوقف الإنتاج بمصنع لأدوية السعال بعد وفاة أطفال في أوزبكستان

رويترز
رويترز

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أنها أوقفت الإنتاج بوحدة تابعة لشركة أدوية مقرها بالقرب من نيودلهي بعد ارتباط دواء للسعال من إنتاجها بوفاة 19 طفلًا في أوزبكستان.

الدواء الهندي يحتوي على مادة سامة تسمّى "الإيثيلين جليكول"، وأدى لوفاة 18طفلًا في أوزبكستان

وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ مانادفيا، إنه "جرى وقف الإنتاج في نويدا وهي الوحدة التابعة لشركة ماريون بيوتك خارج دلهي".

وكتب الوزير على "تويتر"، اليوم الجمعة: "توقفت جميع أنشطة التصنيع في وحدة نويدا التابعة لماريون بايوتيك، الليلة الماضية، بينما يجري المزيد من التحقيق".

وقالت أوزبكستان، هذا الأسبوع، إن 18 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم في مدينة سمرقند، جنوب شرق البلاد، بعد تناول شراب "دوك-1 ماكس" من إنتاج شركة "ماريون بايوتيك".

الهند تُوقف الإنتاج بمصنع لأدوية السعال بعد وفاة أطفال في أوزبكستان
أوزبكستان: وفاة 18 طفلا بعد تناول دواء هندي

وأكدت وزارة الصحة الأوزبكية أن الدواء يحتوي على مادة سامة وهي "الإيثيلين جليكول" وتم إعطاؤه للأطفال بجرعات أكبر من الجرعة القياسية المناسبة لهم سواء عن طريق الآباء، الذين ظنوا أنه علاج للبرد، أو بناءً على نصيحة من الصيادلة.

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