هل أنت تعيش في الماضي؟.. أنت بلا شك لا تدرك ذلك

في أي منطقة زمنية تعيش؟ الذين استقروا في الماضي يعيشون في حزن وامتعاض، لكنهم في الواقع لا يدركون ذلك دائمًا، وهناك عدة مفاتيح يمكن أن تساعدك على إدراك ذلك.

إذا كنت تعيش في الماضي فأنت لا تعيش فقط في حاضر ضبابي ولكنك أيضًا تفقد الفرص المتاحة أمامك في الحاضر.

وبشكل عام، تضعك العديد من جروح الأمس الانفعالية في شرخ من الألم الكامن الذي لا ينغلق أبدًا، ومن الصعب جدًا الانتباه لما يحدث هنا، والآن عندما يتجول العقل بلا انقطاع في هذه الأكوان الماضية.