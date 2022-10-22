المكسيك.. طفل مصاب بالشلل الدماغي يتمكن من المشي بفضل "روبوت"

تمكن طفل مكسيكي، يبلغ من العمر ثماني سنوات، مصاب بالشلل الدماغي من المشي لأول مرة، بفضل هيكل روبوتي مصمم خصيصًا للأطفال.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم تزويد الطفل ديفيد زابالا بهيكل جديد من طراز Atlas 2030 يتميز بمفاصل ميكانيكية تعمل بالبطاريات تتكيف مع حركاته، مما يسمح له بالمشي بحرية.

وتمكن الطفل من خلال البذلة الروبوتية من القيام بالعديد من الأنشطة مثل اللعب بالكرة والرسم.