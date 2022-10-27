اكتشاف عقار جديد لإنقاص الوزن بشكل فعَّال

توصل العلماء إلى دواء يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على خسارة 10% من وزنهم في غضون بضعة أشهر فقط عن طريق السيطرة على الشهية في الجسم.

وقال الباحثون إن الدواء المعروف بـ (BI456906)، يتحكم في نظام تنظيم الشهية للمريض؛ مما يجعله يشعر بالشبع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وطور الباحثون في شركة "بورنغير إنغلهايم" الألمانية، وشركة "زيلاند فارما" الدنماركية الدواء الذي أشاروا إلى أنه يمكن إعطاؤه للعديد من المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن هذا العقار أكثر فعالية من الأدوية المرخصة بالفعل والتي تعمل بطريقة مماثلة.

واختبر باحثون أمريكيون العقار على 400 مريض في الخمسينات من عمرهم بوزن 97 كيلوغرام في المتوسط.

وبعد أربعة أشهر، توصل الباحثون إلى أن أوزان أولئك الذين تم إعطاؤهم أعلى جرعة تقلصت بما يقرب من 9% من وزن الجسم، أي ما يعادل 8.6 كيلوغرام.

وبالمقارنة، فقد المرضى الذين تناولوا أدوية أخرى لإنقاص الوزن حوالي 5.4% فقط من أوزانهم في نفس المدة.

ويعتمد دواء (BI456906) على إنتاج هرمون "الببتيد الشبيه بالغلوكاكون-1"، والذي يتم إطلاقه بشكل طبيعي بعد الوجبات ويساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم.

ومن المقرر تقديم نتائج الدراسة إلى جمعية السمنة في كاليفورنيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم؛ من أجل مزيد من الاختبارات.