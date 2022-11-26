بكتيريا "شيغيلا" تنتشر في تونس.. ووزارة الصحة تحذّر

كثفت وزارة الصحة التونسية من تحذيراتها ودعواتها إلى اتباع جملة من الخطوات الوقائية بعد تفشي بكتيريا غامضة تسمى "شيغيلا" بشكل لافت في الأيام الأخيرة لا سيما في صفوف الأطفال.

ودعت وزارة الصحة التونسية في بيانات وومضات لها نشرتها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى الوقاية من هذه البكتيريا الغامضة، من خلال الحرص على غسل الأيدي وتنظيف بيوت الراحة والحرص على استعمال ماء نظيف صالح للشرب وللاستعمال اليومي.