تتضمن تقليل الملح والسكر.. مدارس أمريكا تطبق قواعد غذائية جديدة

أعلنت السلطات الأمريكية الجمعة، عن قواعد جديدة للوجبات المدرسية بينها الإقلال من الملح والسكّر، بهدف جعل هذه الوجبات التي يتناولها ملايين الأطفال صحية أكثر.

وتبلغ نسبة السمنة بين الصغار في الولايات المتحدة نحو 20%، أي أنها تطال نحو 15 مليون طفل ومراهق. وتتولى وزارة الزراعة الأمريكية وضع معايير للأغذية والمشروبات التي تُقدّم بالمدارس في إطار برامج الغذاء المدرسية.

وتوفر هذه البرامج وجبات مجانية أو منخفضة التكلفة في المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة. ويستفيد نحو 30 مليون طفل من وجبات الغداء و15 مليوناً من وجبات الفطور.

وستُطبق المعايير الجديدة تدريجاً خلال السنوات المقبلة، بعد مرحلة انتقالية تهدف إلى إعطاء المدارس الوقت للتكيف، وتمكين قطاع الوجبات من ابتكار منتجات جديدة أو تحسين الحالية.