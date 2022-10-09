تطوير أول اختبار لقياس نسبة الكولسترول عبر تطبيق الهاتف الذكي



ابتكر باحثون بريطانيون أول اختبار في العالم لقياس نسبة الكولسترول في الدم باستخدام الهاتف الذكي، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم النتائج في غضون 6 دقائق فقط.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعتمد التكنولوجيا الجديدة على اختبار الأفراد لأنفسهم والحصول على النتائج من خلال أحد التطبيقات على الهاتف دون مغادرة المنزل.

ويتضمن الاختبار وخز الإصبع بإبرة وخز وأخذ كمية صغيرة من الدم باستخدام ماصة، ثم وضع قطرة دم في اختبار التدفق الأفقي (LFT) على غرار تلك الاختبارات المستخدمة من قبل الملايين للكشف عن فيروس "كورونا".

وعقب ذلك، يقوم برنامج التطبيق برقمنة النتيجة ثم يتصل بخوادم الإنترنت الخاصة بالشركة ويقدم النتيجة في غضون ثوان، وتعد هذه خطوة مهمة ومتقدمة للاستغناء تمامًا عن التحليلات المختبرية.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن أن نحو أكثر من 70% من البالغين فوق سن 55 عامًا لم يقوموا بإجراء اختبارات للكولسترول قط، على الرغم من أن ما يقرب من 80% من الأشخاص يعرفون جيدًا أنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

يُشار إلى أن ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم لا يتسبب في ظهور أي مؤشرات أو أعراض.

وكشف المعهد القومي للقلب والرئة والدم أنه ينبغي إجراء أول فحص للكولسترول بين سن التاسعة والـ11، ثم تكراره كل خمس سنوات، كما يجب أن يخضع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا لفحوصات الكولسترول كل عام.