تعرّف على الأطعمة السبع لتخفيف التشنجات العضلية

يعد الإفراط في استخدام العضلات، أو الجفاف، أو الإجهاد العضلي أو حتى مجرد الاحتفاظ بوضعية لفترة طويلة، من أسباب التقلص العضلي، ولكن لحسن الحظ، هناك أطعمة معينة تحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد في تخفيف التقلصات.

البطاطا الحلوة

يحتوي كوب واحد من البطاطا الحلوة المهروسة على 754 ملغم من البوتاسيوم أي ما يعادل 16٪ من القيمة اليومية الموصى بها.

ويعرف البوتاسيوم بأنه مفيد للوقاية من التقلصات وتخفيفها، "فالبوتاسيوم هو معدن يحتاجه جسمك للحفاظ على وظيفة الأعصاب والعضلات الصحية"، فضلًا عن فوائد كثيرة أخرى.

الأفوكادو

تحتوي نصف حبة أفوكادو على 345 ملغم من البوتاسيوم أي 7٪ من القيمة اليومية الموصى بها، كما أنه غني أيضًا بالمغنيسيوم ومعادن أخرى مهمة للجسم.