7 نصائح للعناية بشعرك في الشتاء

ويقول أميت بانجيا، المدير المساعد للأمراض الجلدية في المستشفى الآسيوي، إن "الشتاء يزيل الرطوبة الطبيعية والضرورية للشعر، مما يجعله جافًا وهشًا وأكثر عرضة للتلف".

وخلال فصل الشتاء تستغرق عملية نمو الشعر وقتًا طويلاً، ولا يمكنك حل مشاكل الشعر الشتوية إذا لم تكن ممارسات العناية اليومية بالشعر على المسار الصحيح.

ويقدم بانجيا بعض النصائح لإدارة صحة الشعر خلال فصل الشتاء:

1- تجنب غسل الشعر بالماء الساخن

يضر الماء الساخن الشعر على غرار الطريقة التي تضر بها أجهزة التصفيف الحرارية الشعر، فالماء الساخن يضر الشعر ويجعله مجعدًا وجافًا. لذلك ببساطة اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

2- تمشيط الشعر بعناية

لا يجب تمشيط الشعر المبلل كما يجب التمشيط بهدوء ومن الضروري تجنب تمشيط شعرك بعد استخدام أي من منتجات الشعر.

3- تجنب التصفيف بالحرارة

تتسبب المواد الكيميائية السامة الموجودة في جل الشعر وحرارة أدوات التصفيف في إتلاف الشعر وفروة الرأس.

كما تتسبب في تطاير الشعر ليتحول إلى خصلات جافة وخشنة وعديمة اللمعان يصعب التحكم فيها.