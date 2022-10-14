دراسة: تناول الطعام باكراً يؤخر الشعور بالجوع ويقلل مخاطر السمنة

كشفت دراسة أجراها خبراء من مستشفى "Brigham and Women’s Hospital"، أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يحد من الشعور بالجوع ويقلل من مخاطر السمنة.

وأراد الباحثون دراسة تأثير توقيت الوجبة على الوزن، نظراً لأن الدراسات السابقة وجدت ارتباطاً بين تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم وارتفاع مخاطر السمنة.

وعلى وجه التحديد، أرادوا معرفة ما إذا كان تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم يجعل الناس أكثر جوعاً أو يقلل من عملية الأيض لديهم، وكذلك تتبع أي تغييرات في عمل الأنسجة الدهنية التي تفسر هذه التأثيرات.

وحرص الباحثون على إبقاء عدة عوامل ثابتة، مثل تناول العناصر الغذائية والنشاط البدني والنوم والتعرض للضوء.

وكان لدى فريق العلماء 16 شخصاً ممن يعانون من زيادة الوزن يتناولون نفس مجموعة الوجبات، حيث جرى اختيار المشاركين في الدراسة بشكل عشوائي لتناول الطعام إما في وقت مبكر أو متأخر.

وبخصوص أولئك الذين كانوا في البروتوكول المبكر، فقد تناولوا الإفطار في الصباح، يليه الغداء والعشاء، أما ذوي البروتوكول المتأخر، فلم يتناولوا وجبتهم الأولى في اليوم إلا بعد حوالي أربع ساعات.

ووجد الباحثون أنه عندما يأكل الناس في وقت لاحق من اليوم، فإنهم يُبلغون عن شعور مضاعف بالجوع، كما أنهم يميلون أكثر لتناول الأطعمة النشوية أو اللحوم.

كما يحصل لديهم العديد من التغييرات الأخرى التي تؤدي إلى زيادة الوزن، بما في ذلك انخفاض هرمون "اللبتين"، وتراجع حرق السعرات الحرارية، وهبوط درجة حرارة الجسم.

وتقول جولي بالمر، أخصائية تغذية مسجلة في مركز "ويكسنر" الطبي بجامعة "أوهايو"، إن "ما يمكننا استخلاصه من هذه الدراسة هو أننا نشعر بالجوع عندما نؤجل الطعام في وقت لاحق من اليوم".

وأضافت أن "الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من السعرات الحرارية تصبح متاحة أكثر لنا في وقت لاحق من اليوم، ومن المرجح أن نفرط في تناولها".

وأشار الباحثون إلى أنه عندما نشعر بمزيد من الرضا ونقص الجوع، فإن مردّ ذلك هو أن تناول وجبة الفطور في وقت مبكر يدفعنا إلى تناول كميات أقل في وقت لاحق من اليوم، مما يدعم فقدان الوزن بشكل أكبر.

وبيّنوا أن بإمكاننا اتخاذ خيارات واعية، مثل الأطعمة منخفضة السعرات وعالية التغذية في المساء، كالخضروات والحبوب الكاملة والفاصولياء، حيث ستساعدنا الألياف على الشعور بالشبع والرضا.

وينصح الخبراء الأشخاص الذين يفضلون تناول الطعام في وقت متأخر أو يشعرون بالجوع في الليل، أن يتناولوا وجباتهم في وقت أبكر من اليوم، كما ينصحون بتناول عشاء صحي ومتوازن يشمل البروتين والألياف والخضروات، مع التركيز على البروتين والألياف للحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول في اليوم التالي.

ويقترح الأخصائيون تناول وجبة صغيرة كل 3 إلى 4 ساعات تتضمن الكربوهيدرات والبروتين، على سبيل المثال زبدة الفول السوداني ومقرمشات الحبوب الكاملة أو الجبن قليل الدسم وقطعة من الفاكهة الطازجة.