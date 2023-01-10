ابتكار قد ينهي معاناة مرضى السكري من وخز الإبر

ومن المقرر تقديم الجهاز لأكثر من 100 ألف شخص مصاب بمرض السكري من النوع الأول، بعد أن وافق المنظمون على استخدامه في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، يستخدم الجهاز خوارزمية لتحديد كمية الأنسولين التي يجب إعطاؤها، كما أنه يراقب مستويات السكر في الدم للحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم.

ووجدت أول تجربة عالمية أن الجهاز كان أكثر فعالية في إدارة مرض السكري من الأجهزة الحالية ويتطلب تدخل قليلا من المرضى، وأشاد الخبراء بهذا الجهاز باعتباره تغيرًا في الحياة.

وقال مارك تشابمان، مدير التكنولوجيا الطبية في المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية "نيس" إن بعض الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الأول يواجهون معاناة بشأن إدارة حالتهم، بالرغم من أنهم ينفذون تعليمات الأطباء، إلا أن هذا الجهاز هو أفضل تدخل لمساعدتهم على السيطرة على مرض السكري.