دراسة: الأطباء وأقاربهم أقل التزاما بالإرشادات الصحية

وخلص الباحثون إلى أن الأطباء في العادة يعتقدون أنهم أكثر دراية من الإرشادات العامة المرتبطة بالأدوية، لذلك يستخدمون هذه المعرفة عند علاج أنفسهم أو الأقرباء منهم.

وعلى سبيل المثال، قد يكون العلاج بالمضادات الحيوية المخصصة أفضل من ناحية الصحة العامة، لأنه يقلل من فرص تطوير البكتيريا لمقاومة المضادات الحيوية، في حين قد يلجأ الطبيب لاستخدام المضادات الحيوية واسعة النطاق لعلاج نفسه والأقارب؛ لأنها توفر فرصة أكبر للتعافي.

وتقول آمي، إن "نتائج الدراسة تشير إلى وجود حاجة لأن تكون الإرشادات حول المضادات الحيوية أكثر وضوحا وشفافية فيما يتعلق بالصحة العامة وصحة المريض الخاصة".

وشرحت: "ربما من الأفضل للإرشادات أن تتميز بالشفافية وتقول إنها توصي بهذا ليس لأنه أفضل مسار للمريض دائما، بل لأنه الأفضل للمجتمع".