تطوير جهاز يشخص سرطان الدماغ عبر عينات البول

طور باحثون من جامعة "ناغويا" اليابانية، جهازًا تقتصر مهمته على رصد بروتين غشائي محدد في العينات البولية، بهدف تشخيص إصابة الشخص بسرطان الدماغ.

وتلغي التقنية الجديدة حاجة الأطباء لاستخدام مجموعة من الأجهزة المعقدة لإجراء اختبارات عديدة، فضلًا عن تحسين الكشف المبكر عن مرض السرطان، بهدف إزالته جراحيًّا قبل وصوله إلى مرحلة الانتشار.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "إيه سي إس نانو" العلمية، إلى أن الجهاز الجديد يوفر إمكانية استخدام تقنية مشابهة للكشف عن أنواع مختلفة من مرض السرطان.

ويساعد تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة في تقليل عدد الوفيات الناجمة عنه، بعد أن ظلت نسبة الوفيات ثابتة على مدى العقدين الأخيرين، في ظل غياب التشخيص المبكر، ووصول المصابين إلى مرحلة انتشار السرطان في الدماغ وتسببه بأعراض عصبية، مثل: فقدان القدرة على الكلام والحركة.

واعتمد الباحثون على رصد جزيئات نانوية مرتبطة بسرطان الدماغ في العينات البولية، تعمل عادة على نقل المعلومات بين الخلايا، واكتشف الباحثون أنها توجد بأشكال محددة عند مرضى السرطان.