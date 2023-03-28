اكتشاف فوائد جديدة للعلاج بالضوء

يعتبر علاج الأمراض بأنواع مختلفة من الموجات الضوئية إنجازًا طبيًا يشهد تطورًا مستمرًا لتسريع التماثل للشفاء.

العلاج بالضوء وأمراض الشيخوخة

وتستعرض دراسة جديدة أجراها فريق بحثي مختص بالعلاج بالضوء في جامعة "بوفالو"، بالتعاون مع قسم أمراض الشيخوخة في معاهد الصحة الوطنية بالولايات المتحدة، كيف يمكن أن يساعد الضوء الأحمر في إعادة إصلاح الأنسجة المصابة في الجسم.

وتكشف الدراسة عن فوائد جديدة للعلاج بالضوء الأحمر، إذ يساعد في منع الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بالتقدم في السن.