علاج جديد يطيل عمر مرضى سرطان البروستاتا المميت

وجد العلماء أنه عند إضافة إنزيم أولاباريب olaparib المسؤول عن إصلاح الحمض النووي في الخلايا السرطانية، إلى عقار Abiratone المثبط لهرمون التستوستيرون، يساعد على إطالة عمر مرضى السرطان المميت بمتوسط 7.4 شهر.

ويقول العلماء إن هذا العلاج يمثل انفراجة ثورية في علاج حالات السرطان المستعصية، حيث يساعد على تحسن حالة المريض، بما يمد في عمره، عندما تفشل كل الأدوية الأخرى.

يذكر أن الدراسة كشفت أن إضافة عقار أولاباريب تغني عن استخدام العلاج الكيميائي، الذي غالبا ما تكون أعراضه الجانبية حادة وتقلل من جودة حياة المرضى.

ويأمل الباحثون أن يؤدي تطوير بروتوكول العلاج أكثر إلى زيادة الشهور الإضافية التي يمكن أن يمنحها العلاج للمرضى.