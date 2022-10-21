لأول مرة.. اكتشاف عشرات الجينات المسؤولة عن عسر القراءة

اكتشف علماء عشرات الجينات التي يُعتقد أنها تسبب عسر القراءة، حيث وجد باحثون في جامعة "إدنبرة" 42 متغيراً جينياً قد تكون مرتبطة باضطراب القراءة.

ومن المعروف أن صعوبة التعلم يعاني منها بعض الأشخاص، إلا أن ربط الجينات بعسر القراءة لم يكن معروفاً من قبل، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن أن تؤدي هذه النتائج التي تم التوصل إليها في أكبر دراسة من نوعها، إلى تطوير اختبارات الحمض النووي التي تكشف عن عسر القراءة.

وكان باحثون في جامعة "إدنبرة" قد قاموا بتحليل الحمض النووي لأكثر من مليون شخص بالغ، بما في ذلك 50 ألف شخص يعانون من عسر القراءة.

واكتشف الباحثون حوالي 42 جيناً مسؤولاً عن هذه الحالة، وتم ربط حوالي ثلث الجينات بالقدرات المعرفية العامة ونقص الانتباه وفرط الحركة والقدرة على استخدام كلتا اليدين بشكلٍ متساوٍ بدلاً من تفضيل اليمين أو اليسار.

وفي السياق، قالت الدكتورة ميشيل لوتشيانو، الباحثة الرئيسية في الدراسة والخبيرة في علوم اللغة، إن "الدراسة تسلط الضوء على العديد من الأسئلة غير المفهومة فيما يخص عسر القراءة".

وأضافت أن "النتائج التي تم التوصل إليها تكشف أن الاختلافات الجينية الشائعة لها تأثيرات متشابهة لدى الذكور والإناث، كما تشير النتائج أيضاً إلى أن عسر القراءة يرتبط ارتباطاً وثيقاً ووراثياً بالأداء في اختبارات القراءة والتهجئة".

يُذكر أن عسر القراءة يعاني منه واحد من كل 10 بريطانيين، وواحد من كل خمسة أمريكيين، ولكن يخفي بعض الأشخاص حالتهم بسبب الإحراج، ومن بين المشاهير والشخصيات الذين عانوا من هذه الحالة النجم "أورلاندو بلوم" والفيزيائي الشهير "ألبرت أينشتاين" ورجل الأعمال "والت ديزني" والرسام الإيطالي "ليوناردو دافنشي" ورجل الأعمال "ريتشارد برانسون".

ويتميز عسر القراءة المعروف أيضاً باسم اضطراب القراءة، بصعوبة في القراءة على الرغم من الذكاء الطبيعي، وقد يتضمن الاضطراب صعوبات في تهجئة الكلمات أو القراءة بسرعة أو في كتابة الكلمات.