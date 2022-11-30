انفلونزا الطيور قد تحرم البريطانيين من وجبة الديك الرومي بعيد الميلاد

وقال كيلي إن تفشي المرض كان قاسياً بشكل خاص على صغار منتجي الديك الرومي، مشيرًا إلى أن أحد المزارعين الذين يعرفهم كان يمتلك مزرعة كبيرة للبط والديك الرومي، وأن قطيعه بالكامل نفق وهو الآن من دون عمل.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية عن حزمة جديدة من الدعم لمساعدة المزارعين على التأقلم مالياً مع تأثير انفلونزا الطيور.

وبموجب الخطط الجديدة، ستبدأ الحكومة في دفع تعويضات للمزارعين منذ بداية الإعدام المخطط له وليس في نهايته.

وستسمح القواعد الجديدة للمزارعين الذين يربون الديوك الرومية أو الإوز أو البط، بالحصول أيضًا على لحومها بقتل طيورهم مبكرًا وتجميدها، ثم يمكن إذابة تجميدها وبيعها للمستهلكين في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي، إن المرض مستوطن الآن بين الطيور البرية، ما قد يكون له تأثير على كيفية إدارة المرض في المستقبل.